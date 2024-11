Come avviene normalmente in questo periodo, la funivia Rapallo-Montallegro cessa il servizio tra Rapallo e Montallegro dal 4 novembre al 19 dicembre, riaprendo il 20, in vista delle feste natalizie. Resterà chiusa quindi durante il fine settimana di Sant’Ambrogio (patrono di Milano) e dell’Immacolata.

La pausa consentirà l’esecuzione di alcuni lavori alla stazione di arrivo e ad una accelerazione riguardo all’eliminazione delle barriere architettoniche.

