Recco: 10 novembre, la rievocazione del primo bombardamento

Recco si prepara a commemorare l’anniversario del primo dei 27 bombardamenti sulla città che avvenne la sera del 10 novembre 1943 (e non 1944). Nessuno se lo aspettava; Recco era considerata una città sicura e ospitava anche persone “sfollate” da Genova proprio per sfuggire al rischio bombardamenti. Nessuno sospettava che il viadotto ferroviario diventasse un obiettivo degli anglo-americani la cui filosofia, per altro, era anche quella di bombardare i centri cittadini ed uccidere civili inermi per fiaccare il morale della popolazione, invogliarla a ribellarsi al regime fascista. Nulla è cambiato, purtroppo.

I recchesi che vissero e ricordano quei giorni sono rimasti poche decine e diminuiscono ogni anno. Fortunatamente c’è chi ha raccolto e filmato testimonianze, scritto libri; pubblicato documenti (come il verbale dei vigili del fuoco intervenuti quella tragica notte).

