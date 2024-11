Resta bloccato in un crepaccio mentre fa torrentismo: 28enne genovese muore in Svizzera

Genova. Tragedia venerdì nel Canton Grigioni, in Svizzera: un genovese di 28 anni è morto mentre praticava canyoning sopra a Flims, nella regione Imboden. La vittima si chiama Giacomo Boero, appassionato di sport estremi e youtuber che sui suoi canali condivideva decine di video con cui documentava le sue imprese.

Boero nei giorni scorsi si trovava in Svizzera con un gruppo di altri appassionati di questa disciplina, che prevede la discesa di strette gole, canyon e forre percorse da piccoli corsi d’acqua. Stando a quanto ricostruito, il gruppo si trovava sul ghiacciaio di Segnes quando il giovane è rimasto bloccato in un crepaccio mentre si calava in corda doppia. In quel momento era a testa in giù, ed è stato spinto contro la parete rocciosa da una cascata, rimanendo in balia dell’acqua. I compagni di cordata hanno cercato di liberarlo e sollevarlo, ma inutilmente: il 28enne è morto sul posto.

