Incidente ieri poco dopo le 23.00 sul lungomare Rossetti a Santa Margherita. Una donna di 50 anni che viaggiava in un motorino ha subito un grave trauma cranico. Sul posto il medico del 118, la Croce Bianca Rapallese e la Croce Rossa di Santa Margherita. La paziente è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino. Per ricostruire la dinamica dell’incidente, le cause ed eventuali responsabilità, sono intervenuti i carabinieri.

