Seal chiamata all’ultimo, per metà provincia un sabato senza autobus

Corsa contro il tempo per riattivare il servizio extraurbano del trasporto pubblico locale azzoppato dalle incertezze nel processo di subappalto che da settimane è oggetto di un tira e molla di cui non si vede la fine. Seal, ditta che sarebbe cedente il servizio, ha accettato ieri l’ennesima proroga di 15 giorni del proprio contratto in scadenza su richiesta della Prefettura della Spezia, che è tornata a prendere in mano la situazione. L’operazione di ritorno sulle strade ha però dei tempi tecnici non facilmente comprimibili tra ricezione del verbale, firma, recupero dei mezzi dal deposito di Vallegrande e riattivazione delle assicurazioni, che stanno generando una giornata di diffusi disservizi.

Sono quindi decine le corse saltate e le frazioni senza servizio di trasporto pubblico locale quest’oggi. Tra queste le corse collinari per Isola, Montalbano, Pitelli e Vignale-Parodi attorno al capoluogo la Spezia. A Lerici fermi i collegamenti con Pugliola, La Serra e Tellaro, più la navetta che fa la spola tra il parcheggio della Vallata al centro storico. In Val di Magra niente servizio per Arcola paese, Falcinello, Ponzano Superiore e Corea. Sulla riviera mancano i collegamenti tra Levanto e le sue frazioni collinari e Framura.

