Serie A1, la Bper Rari Nantes Savona vince con il Telimar di Palermo

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto con il Telimar di Palermo, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 4^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2024/2025.

12 a 7 è stato il risultato finale in favore del Savona in una partita letteralmente dominata dall’inizio alla fine. Da segnalare che la Rari ha giocato priva di Rizzo e Rocchi, che hanno scontato la seconda giornata di squalifica, e Damonte perché infortunato. Tra le fila biancorosse hanno così esordito in Serie A 1 i giovani Degrossi e Ottonello insieme a Ferrari già convocato sabato scorso con il Quinto.

