Sestri: incidente con la moto in via Fascie , in tre in ospedale

Nel pomeriggio incidente stradale in via Vincenzo Fascie a Sestri Levante, coinvolto un motociclista e due pedoni. Sono intervenuti il medico del 118, l’ambulanza “India” con infermiere, la Croce Rossa di Riva Trigoso e la Croce Verde di Sestri Levante. Un ferito, politraumatizzato, è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino; gli altri due meno gravi a Lavagna. La polizia municipale di Sestri Levante ha effettuato i rilievi, ascoltato i testimoni e prenderà visione dei video delle telecamere per accertare l’esatta dinamica e attribuire le responsabilità di quanto accaduto.

