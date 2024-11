“The Boar” grugnisce ancora! Il ligure Michelis vince a Cage Warriors 179 contro Santalathi

Roma. Giacomo Michelis l’ha rifatto! Arriva un’altra vittoria per il fighter ligure contro un atleta decisamente più esperto del settore come Santalahti. Il verdetto (decisione unanime), ha premiato la grande prova dimostrata dall’atleta ligure in un match pieno di scintille e di colpi di scena. Tanta l’emozione dopo il verdetto per il suo angolo, composto dai coach Alessandro De Blasi e Simone Ruiu della Kombat Team e Davide Berardi della Daruma Bjj Academy e ZR Team Sanremo.

Michelis nella giornata di ieri ha superato il peso con successo, trovando anche per la prima volta dal vivo il suo avversario per il primo faccia a faccia. The Boar ha quindi sfidato con lo squardo un serissimo Olli Santalathi, veramente glaciale anche all’inizio del match, fissando per tutta la durata della presentazione Michelis. Ma l’imperiese, anch’esso con il sangue gelido ma allo stesso molto sicuro di sè, ha dimostrato di poter essere all’altezza dell’incontro, e così è stato.

