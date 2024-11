“Torna” l’estate, l’assessore Invernizzi: “L’allungamento della stagione è una risposta strategica alle sfide del turismo moderno”

Alassio. “L’allungamento della stagione turistica rappresenta una risposta strategica alle sfide del turismo moderno. Non solo migliorano la sostenibilità e l’efficienza delle destinazioni, ma offrono anche ai turisti l’opportunità di esplorare luoghi e culture in momenti diversi dell’anno. Lo prevede il programma del governatore della Liguria accogliendo anche le istanze della presidente dell’Unione provinciale albergatori Stefania Piccardo”. Lo afferma Rocco Invernizzi, assessore

comunale di Alassio e neo consigliere regionale di Fratelli d’Italia analizzando il weekend di Ognissanti che vede una buona affluenza di turisti in Riviera.

“Per implementare efficacemente la destagionalizzazione è prioritario adottare strategie mirate: va migliorato l’uso di canali digitali per promuovere le offerte speciali e le nuove esperienze, processo fondamentale per raggiungere un pubblico più ampio e attrarre visitatori in periodi non convenzionali. Le destinazioni possono sviluppare pacchetti turistici incentrati su wellness, cultura e giornate all’aria aperta. Queste esperienze sono spesso più ricercate nei mesi meno affollati. I vantaggi della destagionalizzazione si estendono ben oltre il breve termine. Dobbiamo quindi offrire esperienze uniche e personalizzate durante tutto l’anno”, afferma.

