Camogli allo “Swiss International Holiday Exhibition”

Oggi, nel centro esposizioni di Lugano, si conclude lo Swiss International Holiday Exhibition è una delle più importanti fiere internazionali del turismo in Europa a cui partecipano destinazioni ed operatori di eccellenza provenienti da tutto il mondo”. L’amministrazione comunale di Camogli ha deciso di partecipare con un proprio stand per promuovere il borgo marinaro. Il progetto, coordinato dall’assessore al turismo Emanuela Caneva si è concretizzato grazie alla sinergia tra uffici comunali e Pro Loco, presenti anche presso lo stand, nonché con il supporto di Formula Ambiente s.p.a. che ha condiviso l’iniziativa. Lo stand è stato realizzato dall’ufficio tecnico con il supporto della squadra di operai comunali. Al suo interno disponibili materiali informativi, gadget creati per l’occasione ed una maglietta nata da un’idea di Gaia De Paoli di Cosmic Fish di Camogli che riproduce la palazzata con l’identità grafica di Welcome Camogli e della “Fiera dei Viaggiatori”.

