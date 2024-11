Cub Trasporti: “Siamo al capolinea, dalla padella alla farsa. Il caos senza fine del trasporto pubblico spezzino” 

“Il trasporto pubblico alla Spezia è ormai uno scandalo: stiamo assistendo a ritardi costanti, disservizi insopportabili e un caos organizzativo cronico. Con il passaggio dalla gestione SEAL alla nuova ATI (Trotta e Riccitelli), la situazione sta addirittura precipitando, il servizio è praticamente un disastro sotto gli occhi di tutti. Ogni giorno il trasporto pubblico sprofonda di più, lasciando i cittadini in balia di un sistema fallimentare.

Nonostante tutto e nonostante l’uscita dall’appalto, SEAL è stata costretta a prolungare il proprio impegno ben oltre la scadenza del contratto per cercare di limitare tutti gli inconvenienti causati dall’inadeguatezza di una nuova gestione che di fatto non decolla. La ATI Trotta-Riccitelli avrebbe dovuto assumere la responsabilità del servizio già da Settembre 2024, ma dov’è questo “nuovo servizio”? Ad oggi non esiste nessun trasferimento di personale, nessun mezzo operativo, solo promesse vuote e continui rinvii. Ma a chi vanno attribuite la responsabilità? A Seal, che “sembra” quasi voler interporsi al naturale passaggio di consegne, o alla nuova ATI, che, nonostante presenti diverse criticità, continua a ritardare questo processo? Nel frattempo tutto questo va a scapito dei lavoratori e dei cittadini.

