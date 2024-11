D:Cult, l’incontro aperto con l’architetto Davide Ruzzon

Genova. La relazione tra progettazione culturale e progettazione dello spazio. Il racconto che arriva dall’architettura” è il titolo dell’incontro aperto con Davide Ruzzon, architetto e direttore NAAD Neuroscience Applied to Architectural Design dello IUAV di Venezia, che si svolgerà martedì 4 novembre alle ore 16 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Ambrogio di Negro in Banchi – sede di Fondazione Edoardo Garrone, in via San Luca 2.

Il Focus rientra nell’ambito del programma di d:cult, primo Corso di divulgazione scientifica del patrimonio culturale. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

