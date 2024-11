Il “Castellaro” di Albisola: dalla vigilanza delle navi alla contesa tra Savona e Genova

Tra natura e storia. Raggiungibile da un sentiero pedonale che si diparte nei pressi della sottostante chiesa di San Nicolò, il Castello di Albisola è un antico edificio in rovina posto sulla collina chiamata del Castellaro ad Albisola Superiore, a guardia della confluenza delle valli Riobasco e Sansobbia.

Edificato in epoca incerta, probabilmente romana o preromana per vigilare l’arrivo delle navi, passò in epoca carolingia sotto il controllo della marca di Savona, fino la cessione del territorio al ramo cadetto dei marchesi del Bosco. A questa altezza risale il primo documento in cui viene citato il castello come “Castrum Albizole”, all’interno della donazione che il marchese Ugo II del Bosco fece al figlio Guelfo d’Albisola nel 1121.

