Intitolata a don Andrea Cappelli la comunità pastorale di Lerici

Quattro parrocchie del comune di Lerici sono state inserite, come già riferito, in una delle trentasei comunità pastorali della diocesi, avendo come sacerdote coordinatore don Federico Paganini. Questa comunità comprende le parrocchie di San Francesco di Lerici, San Giorgio Martire di Tellaro, San Giovanni Decollato della Serra e Santa Lucia di Pugliola. La comunità ha deciso ora di darsi una propria intitolazione, segnando così una strada che sarà probabilmente seguita anche da altre. Si chiamerà così non più solo comunità pastorale “Lerici”, bensì comunità pastorale “Don Andrea Cappelli”. Don Cappelli, come molti ricorderanno, era un giovane sacerdote, parroco della Serra e di Pugliola, scomparso nell’ottobre 2018, poco prima di compiere quarantadue anni. L’intitolazione al suo nome della comunità pastorale viene incontro a molte richieste della popolazione lericina.

