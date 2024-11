La voglia di riscatto della Tarros passa dall’inviolato parquet della Costone Siena

Dopo tre sconfitte consecutive, la voglia di riscatto dello Spezia Tarros passa dal parquet della Vismederi Costone Siena, campo ancora imbattuto in questo campionato di B interregionale maschile (conference nord ovest, divisione B). Impegno, quindi, non facile per i bianconeri, a caccia di una vittoria che sarebbe molto importante per la classifica, ma anche per il morale.

“Anche questa settimana abbiamo lavorato duramente – sottolinea coach Davide Diacci – cercando di migliorare gli aspetti sui quali stiamo facendo più fatica. I ragazzi hanno un atteggiamento esemplare, meritano più soddisfazioni. È molto importante mantenere alta la fiducia e l’autostima”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com