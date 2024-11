L’Old Boys Rensen dedica la vittoria sul Savona al ristoratore scomparso Davide Violin

L’Old Boys Rensen, formazione che come dice il nome in dialetto è radicata ad Arenzano, ha vissuto una domenica storica visto che è arrivata una vittoria 2 a 1 contro il Savona. Per il piccolo club del presidente Giorgio Miravalle, che milita in Prima Categoria, un successo che verrà ricordato per molto tempo visto che gli avversari fino a qualche anno fa militavano in Serie D e, ancora oggi, contano su un nutrito pubblico visto che rappresentano un capoluogo. Ma il pensiero è andato subito a qualcosa di ancora più importante.

Alla fine della partita, ha parlato Gianluca Paini. Uno dei giocatori simbolo dell’Old Boys Rensen, oggi per lui anche un goal. “Tre punti fondamentali per ricordare una persona che per noi era veramente importante. Parlo di Davide Violin. Purtroppo dopo l’alluvione non abbiamo più tracce di lui. Una persona del paese a cui tutti volevamo bene. Ti vogliamo bene Davide!”.

