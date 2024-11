Pallanuoto M/ Torneo Città di Lavagna Under 16, grande successo

.

Grande successo al II° Torneo Città di Lavagna Under 16! Il torneo ha visto la partecipazione di talentuose squadre giovanili, con classifiche finali emozionanti:

1 RN Sori

2 Lavagna 90

3 Vela Ancona

4 RN Bologna

5 Monza

6 RN Florentia

7 Acquatica

8 Parma

9 Arese

10 Torino 81

11 De Akker

12 Carpi

Premi Individuali:

• Migliori Marcatori: Giacomo Fulgoni (Lavagna 90) e Leonardo Palanca (Vela Ancona)

• Miglior Portiere: Leon Garbati (Vela Ancona)

Complimenti a tutti i partecipanti per l’impegno e la passione dimostrata in vasca!

Il commento del nostro tecnico Gabriele Berri:

“Prima di tutto, voglio dedicare un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno reso possibile questo torneo. Organizzare un evento di questa portata, con tante squadre partecipanti, richiede un lavoro dietro le quinte immenso e fondamentale. Grazie di cuore a Nicla e Marika per la gestione della complessa parte burocratica, a Maurizio per il lavoro impeccabile svolto in giuria, e a Michela, Elvira e Simona per l’instancabile servizio al bar. Un ringraziamento va anche al nostro direttore sportivo, Dando, che è stato presente per tutta la manifestazione, ai nostri tifosi, ai genitori e naturalmente ai giocatori. Un grazie sentito anche agli arbitri e ai commissari e un ringraziamento speciale ai nostri sponsor: Pasticceria Toni e MP Fun & Sport per il supporto

Per quanto riguarda il lato sportivo, abbiamo chiuso al secondo posto, ma ciò che mi rende ancora più orgoglioso è la crescita della mia squadra. Nonostante l’assenza di due giocatori chiave, a cui si è aggiunto un terzo durante il torneo, i ragazzi hanno disputato partite con cuore e tecnica, dimostrando un grande carattere.

Domenica inizia il campionato e spero che questa prestazione rappresenti un punto di partenza per una stagione all’altezza delle nostre ambizioni.”

.