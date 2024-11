Portofino: impianti di aerazione, via i manufatti esterni

Portofino intende mantenere integre le caratteristiche caratteristiche abitazioni del centro storiche e di eliminare dalle facciate i diversi manufatti esterni degli impianti di condizionamento dell’aria. Così la responsabile del settore, architetto Rita Follesa, ha firmato un’ordinanza che invita i proprietari delle case interessate a rimuovere quanto realizzato senza autorizzazione:

ORDINA. In qualità di proprietario dell’immobile censito al N.C.E.U. di provvedere entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica del presente atto al ripristino dello stato dei luoghi e alla rimozione delle opere realizzate in assenza di autorizzazione come sopra descritte e consistenti in:

a) Presenza di n. 1 manufatto, individuato dai rilievi fotografici, per motore esterno impianto di condizionamento aria, ubicato sulla facciata esterna dell’immobile e visibile da…;

» leggi tutto su www.levantenews.it