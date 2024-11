Prima “A”, il Borghetto batte il Mallare e dedica la vittoria all’infortunato Di Bella. Quartieri: “Torna più forte di prima, bomber”

Borghetto Santo Spirito. Il match si era sbloccato subito per il Borghetto, andato in vantaggio con la rete di Barone al terzo minuto su un calcio di rigore procurato da Amendola. Dopodiché il carattere degli uomini di Rattalino è stato decisivo per incanalare tre punti importanti per la classifica, raggiungendo il nono posto a quota nove punti.

“Abbiamo concesso poco. Loro si sono resi pericolosi solo una volta con una punizione che è andata sul palo, ci è andata bene – ha dichiarato Tommaso Quartieri, attualmente uno dei giocatori più in forma dei granata -. Siamo stati bravi a sfruttare il calcio di rigore, che l’altra volta abbiamo sbagliato. Tanti palloni alti, tanto gioco sporco. L’abbiamo preparata bene, sapevamo cosa ci aspettava e l’abbiamo portata a casa per fortuna”.

» leggi tutto su www.ivg.it