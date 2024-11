Sampdoria, Sottil recrimina: “Il gol di Akinsanmiro era regolare, ora a Pisa a testa alta”

Genova. Il fermo immagine dello stop di Akinsanmiro sulla pancia e non sul braccio, nell’occasione del gol del primo tempo, poi annullato, viene mostrato ad Andrea Sottil proprio durante la conferenza stampa post gara. “Non voglio fare il piangina, né infierire sull’arbitro, ma sono cose oggettive. Il gol era regolare e anche la gestione dei cartellini non è stata all’altezza, secondo me”. Andrea Sottil recrimina sulla decisione arbitrale che ha annullato la rete dell’ipotetico vantaggio nel primo tempo sommandola anche ad altri episodi della scorsa giornata (il rigore non dato).

Il mister della Sampdoria fa comunque i complimenti ai suoi ragazzi: “Ho visto un grande primo tempo, il migliore da quando sono arrivato, abbiamo giocato bene, con concetti. Abbiamo patito il Brescia che è squadra di struttura, solo questo. Nel primo tempo non li abbiamo mai visti. Nel secondo tempo abbiamo fatto sempre la nostra partita cercando di giocarla, devo rivederla poi bene, però eravamo in partita e abbiamo preso gol su calcio piazzato. Non possiamo prendere due sponde dentro l’area di testa. Però anche nell’inferiorità abbiamo dato tutto sino alla fine”.

