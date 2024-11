Tradizione olivicola e difesa dai pirati: alla scoperta dell’antico mulino di Celle Ligure

Celle Ligure. Non sempre è necessario recarsi nei musei per cercare tracce del passato. A volte, basta guardarsi un po’ attorno, esplorare attentamente tutti gli angoli della città e non dimenticarsi delle zone più decentrate. In località Boschi, su una delle costiere collinari che si elevano alle spalle del centro, si trova una piccola costruzione a torretta, ben visibile percorrendo l’autostrada in entrambe le direzioni e poco lontana dalla stazione.

Si tratta di un antico mulino a vento, una caratteristica costruzione a torretta dalla pianta circolare, realizzato in muratura mista di notevole spessore. Proprio i muri esterni rappresentano l’unica componente sopravvissuta fino a noi. La struttura presenta un’unica apertura ad arco che conduce all’interno, dove sono visibili i resti della volta e di una scala circolare che probabilmente saliva fino alle finestrelle superiori.

» leggi tutto su www.ivg.it