Ultimo giorno di servizio Cinque Terre Express. Formalmente la stagione turistica dei grandi flussi volge al termine. Dunque il servizio “veloce” per raggiungere le località delle Cinque Terre, con fine corsa a Levanto, si ferma per tornare a primavera. Chiaramente con la sospensione del servizio entrano in vigore altri orari. Sul sito di Trenitalia sono disponibili gli orari per ogni tipologia di treno richiesto. Qui sono disponibili gli orari dei treni regionali, diffusi da Trenitalia, gli orari sono aggiornati al 26 ottobre e resteranno in vigore fino al 15 dicembre 2024.

L’articolo Ultimo giorno di Cinque Terre Express: l’orario valido dal 4 novembre al 15 dicembre in Liguria proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com