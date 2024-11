Calcio/ Il Genoa si affida ad Andrea Pinamonti per uscire dalla crisi: a Parma è 0-1

Ci pensa Pinamonti a portare il sorriso al Genoa: un suo gol al 79’ permette ai suoi di battere 0-1 il Parma e salire a 9 punti in classifica lasciando dietro tre squadre, Venezia, Lecce e Monza. Gilardino si affida al classico 352 con Zanoli al posto di Sabelli e Thorsby in mezzo preferito a Miretti.

Un primo tempo in cui si registrano due occasioni di marca ducale con Mohamed, subentrato a Bernabè infortunato, che termina sul fondo e punizione di Mihaila che termina fuori. Nella ripresa è il Genoa ad avere le occasioni migliori: prima Thorsby di testa impegna Suzuki e dagli sviluppi di corner è lo stesso centrocampista a fare gol ma l’arbitro annulla per fallo di mano. Al 58’ la difesa del Parma si salva grazie al palo colpito da Pinamonti e poi con Delprato che sventa una conclusione di Badelj. Al 72’ altro gol annullato per fuorigioco ad Ekhator e al 79’ il vantaggio strameritato: Ekhator ruba palla ad Estevez e calcia. Suzuki respinge ma nulla può sulla respinta di Pinamonti al quarto gol in campionato. All’85 fa la serie A saluta il ritorno di Mario Balotelli mandato in campo da Gilardino al posto di Ekhator autore di una grande gara e lo stesso attaccante viene ammonito pochi minuti dopo per un fallo. Nel recupero bella il Parma va vicino al pareggio ma Benedyczack spreca. Finisce qui, il Genoa torna a vincere in trasferta: l’ultima volta fu a Monza e anche lì segnò Pinamonti. Giovedì alle 20.45 in casa il Como prima della sosta.

