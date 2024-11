Calendario dell’Avvento al Rovescio: un gesto di solidarietà promosso dalla Uildm Albenga

Albenga. Sta per prendere avvio una nuova iniziativa promossa dalla Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare): il “Calendario dell’Avvento al Rovescio”, progetto che promette di portare un sorriso e un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà durante il periodo natalizio.

In contrapposizione con la tradizionale consuetudine di ricevere un dono ogni giorno dell’Avvento, l’iniziativa invita tutti a riflettere sull’importanza del gesto del dono stesso. Dal 1 al 20 dicembre, ogni giorno sarà svelato un prodotto da donare, da inserire in un pacco solidale che andrà a sostenere famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà.

