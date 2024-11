Ancora un incidente stradale lungo la statale 225 della Fontanabuona. E’ accaduto a18.30 circa a Cicagna. Una collisione tra auto e moto. Intervento del medico del 118 e dei militi della Croce Rossa di Cicagna. Ad avere la peggio un uomo di 45 anni. giudicato in un primo momento in codice rosso, poi derubricato in giallo. Sul posto anche i carabinieri per stabilire la dinamica ed accertare le responsabilità.

» leggi tutto su www.levantenews.it