Finge il furto dello scooter che aveva guidato senza patente e assicurazione

Una donna è stata denunciata dalla Polizia Locale per simulazione di reato in concorso con il marito per aver presentato una falsa denuncia di furto dello scooter. Negli scorsi giorni gli agenti, passando per Via XX Settembre, hanno notato uno scooter a bordo strada con le chiavi inserite e il motore acceso. Ipotizzando potesse essere stato rubato, hanno avviato accertamenti fino a rintracciare i legittimi proprietari, una coppia spezzina. Gli stessi controlli tuttavia facevano venire alla luce la mancanza di assicurazione, revisione e altri gravami fiscali associati al mezzo.

Il proprietario ha provato a spiegare di non essersi reso conto della mancanza dello scooter dalla sua area privata, poiché a suo dire non usato da molto tempo e di conseguenza ha presentato denuncia di furto per ottenerne la restituzione. Un controllo tramite il sistema di videosorveglianza cittadino e il sistema elettronico di lettura targhe e transiti portava tuttavia a galla un quadro molto diverso rispetto a quanto dichiarato.

