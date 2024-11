Giovane turista folgorato al Castello di Rapallo: a processo l’ex sindaco Carlo Bagnasco

Genova. L’ex sindaco di Rapallo e coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco andrà a processo il prossimo 10 giugno 2025 per le lesioni subite da un turista, all’epoca minorenne, colpito da una scarica elettrica sugli scogli dell’Antico Castello sul mare di Rapallo. Il pubblico ministero Stefano Puppo ha disposto la citazione diretta a giudizio oltre che per Bagnasco, difeso dall’avvocato Mario David Mascia, anche per il dirigente comunale Giorgio Ottonello e il funzionario comunale Marco Grosso e Matteo Rossi, titolare dell’azienda Enlight di Santa Margherita ligure che aveva effettuato i lavori all’impianto di illuminazione del Castello.

Il giovane era stato rianimato in spiaggia ma, anche dopo una lunga riabilitazione, ha adesso il 25% di invalidità permanente. Secondo la Procura, l’ex sindaco di Rapallo e le altre tre persone indagate, avrebbero agito “con negligenza, imprudenza e imperizia” in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, senza adottare alcuna misura per evitare folgorazioni dirette o indirette.

» leggi tutto su www.genova24.it