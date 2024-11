Giunta regionale, vertice con i leader dei partiti: “Grande sintonia, tra pochi giorni avremo la squadra”

Liguria. Potrebbe essere molto vicina la chiusura del cerchio per la nuova giunta regionale guidata da Marco Bucci. Oggi il presidente neoeletto, che attende ancora la proclamazione ufficiale da parte del Tribunale, ha incontrato nel suo ufficio da sindaco a Palazzo Tursi i rappresentanti delle forze di maggioranza: i segretari regionali di Lega e Fratelli d’Italia Edoardo Rixi e Matteo Rosso, il vicesegretario nazionale di Forza Italia Alberto Cirio e la coordinatrice regionale di Noi Moderati Ilaria Cavo.

E a giudicare dai sorrisi sfoggiati davanti ai microfoni all’insegna della “grande sintonia”, la fumata bianca non dovrebbe tardare ad arrivare, come suggeriscono anche indiscrezioni trapelate dall’entourage. “Nell’arco di pochissimi giorni si chiuderà tutta la partita“, assicura Cavo. “Aspettiamo una proposta dal presidente per quanto riguarda la giunta”, puntualizza Cirio. L’unico a sottrarsi al placcaggio dei cronisti in via Garibaldi è stato Rosso.

