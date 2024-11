Grande successo per l’evento al Priamar: un’esplosione di talento e creatività firmata Savona Street Fest e Attitude

Savona. Sabato sera la Fortezza del Priamar a Savona ha fatto da cornice ad un evento eccezionale, organizzato da Savona Street Fest e Attitude, che ha attirato un pubblico numeroso e appassionato, accorso per celebrare due artisti savonesi che stanno conquistando la scena musicale internazionale: TWENTY SIX e Hotel Dieu. L’evento ha saputo trasmettere “energia e novità, regalando ai presenti uno spettacolo unico che unisce tradizione e innovazione, in un contesto culturale d’eccezione come quello del Priamar”.

“TWENTY SIX e Hotel Dieau, due talenti locali ormai affermati a livello internazionale, hanno portato sul palco uno show che ha saputo coniugare novità musicali e uno stile inconfondibile, catturando l’attenzione e l’entusiasmo del pubblico. Questo evento ha dimostrato, ancora una volta, quanto sia importante offrire spazi alle nuove generazioni, capaci di esprimere un potenziale creativo che va oltre ogni aspettativa e di realizzare esperienze inedite e coinvolgenti”.

