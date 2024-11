I Diaframma tornano in Skaletta nel quarantennale di “Siberia”

Sabato 9 novembre appuntamento in Skaletta con i Diaframma. La storica band guidata da Federico Fiumani torna sul palco del Rock Club di Via Crispi 168 in un anno del tutto significativo: sono infatti quarant’anni dall’uscita di Siberia, celebrato disco d’esordio del gruppo toscano. No prenotazione, ingresso riservato ai soci Arci. Apertura alle 21.30. Dal locale il consiglio di arrivare presto per essere sicuri di trovare posto. Dopo il live, selezione post-punk/darkwave a cura di Diego Ballani (Rumore).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com