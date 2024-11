Il Genoa torna a vincere, Gilardino: “Un plauso ai miei ragazzi, sono solo con loro e li difenderò fino alla morte”

Parma. Vittoria cruciale per il Genoa che torna a muovere maggiormente la classifica dopo un periodo di difficoltà. Alberto Gilardino, dopo il match contro il Parma, si è presentato in sala stampa con l’orgoglio per il suo gruppo di ragazzi.

“Ho visto una squadra, con tante sfumature molto positive – ha esordito Gilardino nella conferenza trasmessa da Radio Nostalgia -. Le risposte le ho avute anche nelle difficoltà, un’interpretazione importante da parte di tutti con tanti giovani. In una situazione del genere, tra infortunati e questioni societarie, ho cercato di isolare la squadra e continuerò a farlo. Siamo chiamati a fare una grande annata e impresa per com’è stato l’inizio e si evolve ciò che c’è al di fuori. So di essere solo con i miei ragazzi a combattere fino alla fine, li difenderò fino alla morte. Faccio un plauso a tutti i ragazzi”.

