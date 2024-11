Incendio in galleria, sull’Autostrada A12 a Deiva Marina poco dopo il casello in provincia della Spezia. L’episodio risale alle 15.30 di oggi pomeriggio quando per dinamiche in fase di accertamento le fiamme si sarebbero sviluppate nella motrice di un autoarticolato che procedeva in direzione Spezia e trasportava bottiglie d’acqua. Nel giro di pochissimi minuti il fumo ha invaso l’intera galleria ed è scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Chiavari, in appoggio poi quelli di Brugnato e La Spezia. Il rogo è stato domato e il conducente del mezzo è riuscito a mettersi in salvo ma avrebbe inalato del fumo motivo per il quale è dovuto ricorrere alle cure sanitarie. Sul posto erano presenti anche l’automedica e la Croce rossa di Riva Trigoso. L’uomo, un 37enne residente in Piemonte, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lavagna. Il traffico ha subito rallentamenti, per tutta la durata degli interventi con code fino a due chilometri.

L’articolo Incendio in galleria sulla A12 a Deiva Marina: autista rimane intossicato proviene da Città della Spezia.

