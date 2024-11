Incidente stradale in Via Veneto. Per dinamiche ancora in fase di accertamento un’utilitaria condotta da una donna e uno scooter, in sella al quale viaggiava un uomo di mezza età sono entrati in collisione. Lo scooterista è caduto a terra. L’episodio risale alle 12 circa, mentre in Piazza Verdi volgevano al termine le cerimonie per la Giornata dell’unità nazionale e delle Forze armate. La situazione ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e anche funzionari in divisa che stavano lasciando il luogo della cerimonia. A prestare soccorso all’uomo ferito anche alcuni operai impegnati in un cantiere in quelle vicinanze. Sul posto è arrivata la Pubblica assistenza della Spezia e poi la Polizia locale per i rilievi del caso. Parziali rallentamenti al traffico per la durata degli interventi di soccorso e dei rilievi dell’incidente. L’uomo è stato trasportato in codice giallo al Sant’Andrea della Spezia.

L’articolo Incidente in Via Veneto: coinvolti un’auto e uno scooter, un ferito proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com