La giovane e curiosa Ela e i suoi “cinque minuti” cercano una famiglia

Oggi Baucheca, la rubrica dedicata al canile e gattile municipale, vi presenta Ela. Lasciamo subito al parola all’Impronta, l’associazione che gestisce la struttura:”Ela è una gatta giovane e bellissima dal carattere un po’ particolare. Curiosa e molto miagolona, apprezza le coccole ma talvolta le partono i cinque minuti in cui vi manderà a quel paese nella sua lingua gattese, momenti in cui ovviamente non la si deve forzare al contatto fisico. Con gli altri gatti non va d’accordo e tende a stressarsi molto, probabilmente questo è il motivo principale per cui talvolta tende a risultare un po’ lunatica ed innervosita: difatti, quando i suoi simili sono distanti, diventa più serena e tranquilla e molto più coccolona. Con un pochino di pazienza e comprensione siamo sicuri che Ela riuscirà a tirare fuori il suo lato più dolce, basta saper rispettare i suoi spazi e i suoi tempi. Quando avrà una famiglia e degli spazi personali tutti per sé siamo sicuri che potrà rasserenarsi e mostrerà i suoi aspetti più teneri e giocosi, cosa che pian piano sta già iniziando a fare in gattile. Non lasciatevi quindi intimorire dalla prima impressione un po’ da grinch che dà ma piuttosto venite a conoscerla e cercate di guardare più in profondità”. Per incontrarla, mandate un messaggio su Whatsapp ad Anna al 348/7882777 per prendere un appuntamento.

