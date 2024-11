Pensioni, in Liguria oltre la metà è sotto i 1.000 euro: oggi la protesta davanti alla prefettura

Genova. “Il potere di acquisto logora chi non ce l’ha”: questo lo slogan della manifestazione di protesta dei pensionati organizzata lunedì mattina davanti alla prefettura. Una mobilitazione regionale che mette al centro la perdita del potere di acquisto delle pensioni, appunto, certificata dai dati Inps elaborati dall’ufficio Economico Cgil Genova e Liguria.

Rispetto al 2018, infatti, il numero di prestazioni pensionistiche erogate in Liguria è calato di oltre 30.000 unità (-4,4%). Sempre rispetto a cinque anni fa, l’importo medio percepito dai pensionati è aumentato del +15,8% ma nello stesso lasso di tempo l’inflazione è salita del +19,8%, con una conseguente perdita del potere d’acquisto delle pensioni del -4% netto in 6 anni. Genova è la provincia in cui la capacità di spesa si è ridotta di più: a fronte di un’inflazione maggiore, la perdita è del -4,4%.

