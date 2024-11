Regione, Bucci dà il via alle “consultazioni” per definire giunta e altri incarichi: possibile l’ingresso di figure esterne

Liguria. Quella che sta per iniziare sarà una settimana potenzialmente decisiva per la politica ligure e genovese in particolare. Nei prossimi giorni, infatti, dovrebbe arrivare la nomina ufficiale di Marco Bucci quale nuovo presidente della Regione, passaggio che automaticamente lo farà decadere da ruolo di sindaco di Genova. Al suo posto subentrerà ad interim il vicesindaco Pietro Piciocchi, già investito dallo stesso Bucci come suo successore per le prossime comunali previste, ma non ancora calendarizzate, in primavera.

Nelle prossime ore, inoltre, Bucci dovrebbe incontrare i coordinatori regionali di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia per iniziare a discutere degli incarichi dell’ente regionali, tra assessorati e deleghe. Secondo i “calcoli”, con l’assetto arrivato dalle urne, dovrebbero arrivare due assessorati a Fratelli d’Italia, due alla Lega, due alle liste civiche e uno a Forza Italia. Caselle interscambiabili, in parte, con alcuni incarichi di rilievo come la presidenza del consiglio regionale o attraverso somme di contrappesi come le presidenze delle commissioni. Lo schema, però, potrebbe essere destinato a saltare se si pensa che Bucci ha già detto di voler chiamare nella squadra anche figure esterne, pescando da una shortlist di circa 20 esperti.

