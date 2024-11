“Regione non lasci soli i comuni per la manutenzione degli alvei alla foce del Magra”

“Un Comune di poco più di quattromila abitanti deve gestire una metà della più importante foce fluviale di tutta la Liguria. Questa la situazione odierna di Ameglia, da cui si leva l’allarme del sindaco Umberto Galazzo per un isolotto di detriti che è spuntato in corrispondenza dello sbocco a mare del fiume Magra, che raccoglie le acque di un vasto comprensorio che arriva fino al confine con l’Emilia e ha come affluente il fiume Vara, il più lungo di tutta la regione”. Lo dice Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico, chiedendo un intervento tempestivo da parte della Regione Liguria. “Il cambiamento climatico, nonostante ci sia chi da destra ne neghi addirittura l’esistenza, ha esteso il periodo a rischio fenomeni estremi, sia per quanto riguarda i temporali che le mareggiate – sottolinea Natale -. Torniamo quindi a proporre un piano di interventi sugli alvei che sia sistematico, che non mandi avanti le amministrazioni comunali e le loro limitate risorse in attesa dei ristori della Regione, che deve prendere in mano la situazione anticipando eventuali ostruzioni alla foce. Il parco regionale Magra Vara aveva presentato un progetto molto interessante qualche tempo fa, suffragato da studi di importanti professionisti. Se si vuole contribuire a risolvere il problema la strada non è certo quella degli interventi spot di pulizia”.

