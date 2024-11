Savona 2027, il processo a Sandro Pertini ricordato in un’opera e in una serie di incontri tra storia e musica

Savona. Un’opera in prima esecuzione assoluta (il 9/11 ore 20 al Chiabrera), un approfondimento storico e giuridico di un fatto savonese che occupò le cronache nazionali ed europee dell’epoca (il 5/11 alla Stella Maris) e una conferenza (il 7/11 alle 17.30) dedicata agli aspetti musicali e artistici. I tre appuntamenti sono stati pensati per rievocare, attraverso la storia e il linguaggio dell’arte, una giornata storica per Savona e per l’Italia: il 9 settembre 1927, giorno del processo a Pertini a Palazzo della Rovere.

Le diverse iniziative, coordinate dall’amministrazione nell’ambito del percorso di Savona Capitale Italiana della Cultura 2027, condiviso anche con il Comune di Stella, ideate e organizzate da Opera Giocosa e Associazione Rossini, sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala Rossa del Comune alla quale hanno preso parte il sindaco Marco Russo, l’assessore alla cultura, Nicoletta Negro, il sindaco di Stella, Andrea Castellini, il presidente di Opera Giocosa, Giovanni Di Stefano e il presidente dell’Associazione Rossini, Sergio Tortarolo.

