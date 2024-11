Tpl, firmata la proroga a Seal sino a metà novembre. Le corse ritornano regolari, ma il caos di questi giorni ha messo i sindaci sul piede di guerra

Habemus firme. Le corse che fanno parte del 30 per cento di servizio di trasporto pubblico in subappalto e che riguardano diverse aree della provincia verranno garantite sino al 15 novembre da Seal, in attesa che l’Ati subentrante Trotta/Riccitelli abbia tutte le carte in regola per quel che riguarda la dotazione organica di autisti e la disponibilità dei mezzi.

Da domani, quindi, riprenderanno con regolarità le linee di trasporto pubblico di gran parte della Val di Vara, i collegamenti a Levanto e Framura, quelli di collegamento dei territori di Santo Stefano, Ponzano e le frazioni, quelli di Lerici con Tellaro e le zone collinari (compreso il servizio navetta) e le corse che dal capoluogo raggiungono le località situate sulle colline a corona della città.

La giornata di oggi, la più lunga per il trasporto pubblico spezzino, infarcita di incontri, voci, smentite e retromarce, si è chiusa nel tardissimo pomeriggio con la sigla dell’accordo tra Prefettura, Atc esercizio e Seal, un verbale che era stato annunciato venerdì scorso in pompa magna, ma che poi ha finito per essere firmato da tutti i protagonisti con un ritardo importante e che ha concluso le sue peripezie sul filo di lana, giusto in tempo per evitare che al disservizio patito dalla popolazione delle zone più periferiche della provincia sabato scorso e oggi si unisse anche la giornata di domani.

