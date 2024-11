Traffico in tilt a Ognissanti, Melgrati: “Sospendere i cantieri in autostrada durante fine settimana e ponti festivi. Bucci prenda provvedimenti”

Alassio. All’indomani dei gravi disagi vissuti dai viaggiatori durante il ponte di Ognissanti appena trascorso, il sindaco di Alassio Marco Melgrati interviene sul tema dei gravi disagi al traffico che hanno interessato sia la rete autostradale che la viabilità ordinaria.

“Ritengo inammissibile che la rete autostradale che collega le principali città al nostro territorio continui a provocare queste gravissime criticità, che ormai perdurano da tempo immemore. Come amministrazione comunale che da sempre è impegnata al massimo per destagionalizzare il turismo e per fornire un servizio di alto livello agli ospiti che scelgono la nostra città, chiediamo con forza che vengano intraprese tutte le misure necessarie per risolvere al più presto questa situazione. Tra le azioni urgenti che riteniamo indispensabili, è fondamentale la sospensione dei cantieri durante i periodi di forte traffico, quali i fine settimana e i ponti festivi”.

