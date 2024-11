Trasporto pubblico, il Pci: “Da Peracchini profonda superficialità nella gestione di un problema importante”

“Dopo l’intesa trovata nei giorni scorsi in Prefettura con Atc esercizio per una proroga di 15 giorni che si è resa necessaria per l’incapacità dell’Ati Trotta/Riccitelli di presentarsi pronta alla data di entrata a regime del servizio con autisti e mezzi, un altro nulla di fatto per la ripresa del servizio di trasporto pubblico in subappalto da parte di Seal.

Così come in questi giorni, anche nella giornata di domani, non sarà quindi garantito il servizio di trasporto pubblico con possibili disagi anche in quello legato agli istituti scolastici in una molteplicità di linee sparse per la provincia a causa dei mezzi che dovranno essere assicurati e portati dal deposito spezzino alle località di servizio solo quando finalmente ci saranno le firme richieste sull’accordo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com