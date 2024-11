Ambulatorio Ifec Arcola, Paganini e Tabone: “Modello innovativo di assistenza integrata”

“Questo ambulatorio rappresenta un modello innovativo di assistenza integrata che pone al centro la persona e la comunità. Il Servizio sanitario nazionale pubblico, infatti, dovrà sempre più essere indirizzato verso strategie di individuazione precoce dei fattori di rischio delle patologie, dei bisogni dichiarati, di quelli non espressi dalla popolazione e delle potenzialità insite nei programmi di prevenzione”. Così Monica Paganini e Stefano Tabone, sindaco e assessore alla Sanità del Comune di Arcola, commentano l’imminente apertura dell’ambulatorio Ifec (Infermieri di famiglia e comunità) al Piano di Arcola. “È necessario stabilire uno standard comune di servizio pubblico per la salute e sviluppare presidi pubblici territoriali, diffusi sul territorio e composti da professionisti socio-sanitari. Questi presidi avranno l’obiettivo di promuovere un approccio integrato tra assistenza sanitaria e sociale, collegando la rete delle cure primarie e intermedie territoriali e favorendo l’assistenza sanitaria di prossimità – proseguono Paganini e Tabone -. La responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti, tanto quelli professionali ed istituzionali quanto quelli del terzo settore presenti nella comunità locale costituisce un valore aggiunto, una sinergia necessaria e non sostituibile per ricostruire i bisogni delle persone, di concerto con i sevizi sociali comunali e con i medici di medicina generale. Insieme per prendersi cura e prendere in cura la persona. Questo è il primo passo per ulteriori servizi che come sindaco e amministrazione ci siamo presi l’impegno di richiedere e riportare nel nostro territorio, agli enti preposti”.

L’articolo Pubblicato l’avviso per il rinnovo dei delegati del Canale Lunense proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com