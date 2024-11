Auto in fiamme al Guercio su Via Provinciale: paura in strada, arrivano i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine

Una colonna infuocata ha illuminato la prima serata di Romito e Via Provinciale dove per dinamiche in fase di accertamento un’automobile Smart è stata avvolta dalle fiamme. Numerose le segnalazioni arrivate ai Vigili del fuoco che hanno raggiunto il luogo dell’incendio per spegnere il rogo. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, per tutta la durata degli interventi la strada è stata chiusa per garantire al meglio le opere di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri.

