Camper ad Albenga, l’amministrazione comunale: “Sfruttiamo i campeggi”

Albenga. “I camper sono veicoli a tutti gli effetti e sono considerati tali anche dal codice della strada, pertanto, possono sostare nei parcheggi. Quello che non si può fare è stabilizzare il camper come avviene invece spesso nelle apposite aree dedicate ai camper con piedini di stazionamento o altri metodi simili”. Così l’assessore di Albenga Mauro Vannucci, chiarendo le normative in vigore rispetto ai camper.

Albenga, così come altre località della riviera, lo scorso weekend, complice il ponte di Ognissanti e il clima favorevole, è stata presa d’assalto dai turisti e dai camperisti che hanno parcheggiato sul lungomare e nelle vie limitrofe sollevando diverse segnalazioni da parte di cittadini e residenti.

