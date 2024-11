Carasco: colpito da malore, muore un 54enne

E’ successo nel pomeriggio in via Vittorio Veneto a Carasco. Un uomo di 54 anni è morto colpito da un malore. Inutile purtroppo l’intervento del medico del 118 e della Croce Verde di Carasco. Il dottore ha constato il decesso della persona; la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre l’autopsia per verificare le cause del malore. Si tratta comunque di morte per cause naturali.

E stamattina alle 8.00 circa in via Erlado Fico a Sestri Levante, è morto un uomo. Anche in questo caso, è stata inutile la corsa dell’ambulanza “India” con infermiere e dei militi della Croce Rossa di Riva Trigoso. Sul posto anche i carabinieri.

