Chiavari: “Caperana sgomberata dalle auto abbandonate grazie al nostro attivismo”

Da Impegno Comune

Grazie all’intervento tempestivo di Impegno Comune, il quartiere di Caperana può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Da anni, i residenti segnalavano la presenza di numerose auto abbandonate nelle vicinanze delle case popolari, una situazione che oltre a deturpare l’ambiente locale, rappresentava un serio rischio sanitario. Questi veicoli, lasciati in stato di degrado, avevano iniziato ad attirare roditori e mostrato segni di perdita di carburante, mettendo in pericolo la sicurezza della comunità, soprattutto a pochi passi da un campo da calcio e da un luogo di culto frequentato per attività di aggregazione.

