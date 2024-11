Commercio sarzanese, opposizione: “Eventi e call for ideas non bastano”

“Vocazione commerciale? Eventi e call for ideas non bastano. Ci vogliono politiche attive e dialogo con gli operatori economici”. Opposizioni all’attacco sul fronte del commercio. In una nota congiunta prendono così posizione Marco Baruzzo, segretario del Partito Democratico sarzanese, Beatrice Casini e Matteo Tiberi, capigruppo consiliari di PD e Sarzana Protagonista. “Continuare a essere un laboratorio commerciale? Caso mai ricominciare. La giunta forse si è persa gli ultimi dieci anni, con la desertificazione del centro storico e una Sarzana che è diventata periferica nell’offerta commerciale della provincia. Una tendenza storica? Probabile, ma appunto per questo occorre un grande sforzo politico per invertire la rotta. Nessuna traccia del cambio di passo promesso a più riprese e auspicato dagli operatori economici. Di piano del commercio non si parla più: eppure da lì si dovrebbe ripartire per definire un’identità e un’immagine. Il dialogo con le categorie ci sembra ai minimi storici, lo stesso strumento del bando assomiglia a una scrollata di spalle: della serie, ‘non abbiamo idee ma potete prestarci le vostre’. Mancano le proposte, la visione, il coraggio: siamo davanti alle solite ‘scelte di non scegliere’. Nel bando appena uscito c’è tutto e il contrario di tutto: quello che non c’è è propio una linea, un’intuizione, un’idea originale e interessante da sviluppare. Non si rilancia il centro storico mettendo mano una volta ogni tanto agli orari della ZTL, elemosinando qualche notte bianca o con i giardini pensili natalizi. Anche perché nel frattempo raggiungere Sarzana è diventata un’impresa, con le varianti inghiottite dal traffico e la Cisa regolarmente in tilt in prossimità della nuova rotonda di Boettola. Bene i piccoli e i medi eventi, ma si può discutere anche di accessibilità? Di un nuovo piano della sosta, di una mobilità integrata, di politiche fiscali che vadano incontro alle imprese e non le tartassino. Qui a Sarzana paghiamo già la TARI più cara della provincia (nel 2017 era la più bassa), mentre le tariffe sulla pubblicità commerciale sono onerosissime per gli operatori economici senza che questo si traduca in un gettito apprezzabile per le casse comunali. Per non citare nemmeno la confusione sui numeri dell’imposta di soggiorno. Chiediamo più chiarezza e soprattutto più visione di insieme. Un progetto per la città deve abbracciare tutto il territorio e non solo il suo ‘salotto’, che tra l’altro non se la passa neppure molto bene. Se la giunta davvero tiene alla vocazione commerciale della città, convochi subito un vero tavolo aperto alle categorie, ai sindacati, agli operatori del credito e agli altri soggetti interessati e si metta al lavoro per un nuovo piano del commercio.”

