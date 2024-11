Consiglio comunale, faccia a faccia tra Gozzi (Vince Genova) e Bucci alla fine della seduta

Genova. La seduta di oggi del consiglio comunale di Genova era già stata movimentata – con uno scontro acceso tra il sindaco Bucci e il capogruppo Pd D’Angelo a partire dalla discussione sull’accoltellamento del capotreno – ma anche quello che è successo a conclusione della seduta non è stato da meno.

Sempre il sindaco Marco Bucci e il consigliere di maggioranza Paolo Gozzi (Vince Genova) sono stati protagonisti di un durissimo faccia a faccia. Gli altri consiglieri erano usciti ormai da qualche minuto, così come gran parte del pubblico e in aula rossa non era rimasto quasi nessuno, quando i due si sono avvicinati per parlare.

» leggi tutto su www.genova24.it