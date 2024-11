Cornigliano, presentata la scuola di italiano per stranieri: “Integrazione ed emancipazione”

Genova. E’ stata presentata nel tardo pomeriggio di ieri presso la sede della Camera del Lavoro di Genova in via San Giovanni d’Acri 6 a Cornigliano, la nuova scuola di italiano per stranieri. La scuola, fortemente voluta e sostenuta da Cgil, Anpi, Centro di Documentazione Logos e Scuola d’Italiano per stranieri, sarà attiva in Camera del Lavoro il lunedì e il giovedì “Cornigliano è un quartiere operaio dove è molto forte la presenza di stranieri: attivare questa scuola per noi significa aiutare i processi di integrazione e manifestare la nostra solidarietà non solo a parole ma anche con strumenti concreti di emancipazione e crescita individuale e collettiva peraltro propri dell’attività sindacale – commenta Igor Magni Segretario Generale della Camera del lavoro di Genova.

A studentesse e studenti sarà proposto un test di valutazione delle loro conoscenze della lingua italiana in modo da formare classi omogenee e una volta al mese sarà proposta una lezione in esterna per mettere in pratica nella realtà del quartiere quello che si è appreso in classe.

