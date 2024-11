Efficientamento energetico: Comune di Sarzana rinegozia il contratto di “gestione calore”

Con deliberazione di Giunta n.268 il Comune di Sarzana ha approvato la proposta dell’assessore al bilancio Carlo Rampi autorizzando l’assenso alla rinegoziazione del contratto di gestione calore relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici degli immobili di proprietà comunale.

In altre parole – come si legge nella delibera- è stato dato atto che “che gli impianti di riscaldamento degli immobili di proprietà del Comune di Sarzana necessitano di urgente rinnovamento ed efficientamento mediante le attuali tecnologie disponibili e che tale efficientamento appare sempre più necessario in termini di vantaggi ambientali ed economici”.

